Spazio e salute: i possibili effetti di una lunga permanenza sulla Iss

L'odissea nello spazio dei due astronauti americani Butch Wilmore e Sunita Williams, rientrati ieri sera sulla Terra dopo essere rimasti bloccati per più di nove mesi sulla Stazione spaziale internazionale, potrebbe avere conseguenze sulla loro salute, anche a lungo termine. Tra gli effetti più comuni di una lunga permanenza nello Spazio ci sono la perdita di densità ossea, la diminuzione della massa muscolare e problemi cardiovascolari, oltre a possibili alterazioni visive. Ecco, secondo la Nasa, quali sono le ripercussioni generalmente associate a una lunga permanenza nello Spazio.

Gli effetti su densità ossea e massa muscolare



In primo luogo, lunghi periodi senza la gravità terrestre possono avere un impatto sulle ossa umane. Senza la gravità, le ossa nella parte inferiore del corpo svolgono un lavoro notevolmente ridotto, portando alla perdita di densità minerale.

Secondo la Nasa, durante i voli spaziali, gli astronauti possono perdere tra l'1% e l'1,5% della densità minerale (massa ossea) delle ossa portanti al mese. Effetto che aumenta il rischio di osteoporosi e fratture. La perdita di massa ossea può colpire anche i denti, aumentando il rischio di problemi dentali. La lunga permanenza nello spazio può anche causare una diminuzione della massa muscolare, motivo per cui gli astronauti svolgono regolarmente esercizi di resistenza per mantenere la forza nelle braccia e nelle gambe.



Possibili problemi cardiovascolari e neurologici



Inoltre, l’assenza di gravità può portare a una riduzione del volume sanguigno, con conseguente rischio di aritmie e potenziali problemi cardiovascolari, che nel lungo periodo possono portare a una riduzione delle dimensioni del cuore e a una perdita di “allenamento” del sistema cardiovascolare. Ma non solo. Secondo il Centre for Space Medicine del Baylor College of Medicine, lunghi periodi di permanenza nello spazio possono portare anche a effetti neurologici. Senza gravità, i messaggi che il cervello invia ai muscoli e agli organi interni possono cambiare, causando disorientamento e cinetosi spaziale.