Saturno, scoperte 128 nuove lune: record nel Sistema Solare

Scoperte più di cento nuove lune attorno a Saturno. Con questi 128 satelliti naturali in più rispetto a quelli già conosciuti, il pianeta raggiunge il record nel Sistema Solare con un totale di ben 274 lune. La quantità non da poco se si pensa che il secondo pianeta con più satelliti è Giove, fermo a 95. La nuova scoperta è stata annunciata dall'Unione astronomica internazionale dopo studi e ricerche che vanno avanti da anni. I dati relativi sono disponibili sulla piattaforma arXiv e sono stati sottoposti al Planetary Science Journal per la pubblicazione.

La scoperta

Individuare e riconoscere le nuove lune di Saturno ha richiesto tempo e fatica. Tra il 2019 e il 2021 gli scienziati hanno rilevato i primi indizi riguardanti la presenza di nuovi satelliti naturali attorno al pianeta: grazie alle osservazioni fatte con il Canada France Hawaii Telescope e alla combinazione di più immagini i ricercatori sono riusciti ad individuare inizialmente 62 lune e altri oggetti che però non sono stati subito classificati. "Con la consapevolezza che queste erano probabilmente lune e che forse ce n'erano ancora altre in attesa di essere scoperte, abbiamo rivisitato gli stessi campi di cielo per tre mesi consecutivi nel 2023", ha spiegato Edward Ashton dell'Istituto per l'astronomia e l'astrofisica dell'Academia Sinica a Taiwan. "In effetti, abbiamo trovato 128 nuove lune. In base alle nostre proiezioni, non credo che Giove riuscirà mai a colmare il distacco".