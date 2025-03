Nasa, gli astronauti bloccati nello Spazio tornano sulla Terra

Previsto inizialmente per mercoledì, l'atterraggio dei due astronauti bloccati per nove mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha finalmente una data e un'ora certa. Anticipato di un giorno, arriveranno al largo della costa della Florida verso 18:00 circa di martedì 18 marzo

Lo Nasa ha annunciato che la coppia di astronauti americani, bloccati per più di nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, rientrerà sulla Terra martedì sera. Butch Wilmore e Suni Williams saranno trasportati a casa con un altro astronauta americano e un cosmonauta russo, a bordo di un veicolo SpaceX Crew Dragon, arrivato sulla ISS domenica mattina. I due sono bloccati a bordo della ISS dallo scorso giugno, dopo che durante il viaggio inaugurale con equipaggio della navicella Boeing Starliner, sono sorti dei problemi all'apparto di propulsione dichiarando la navicella spaziale non idonea a riportare gli astronauti sulla Terra.

La fine del calvario

La NASA ha spiegato di aver anticipato l'ammaraggio degli astronauti, previsto al largo della costa della Florida a per le 17:57 circa di martedì 18 marzo 2025, inizialmente previsto per mercoledì. Domani il lungo calvario di nove mesi di Wilmore e Williams avrà finalmente una fine. La loro permanenza prolungata è stata significativamente più lunga della rotazione standard della ISS, che per gli astronauti è di circa sei mesi. Ma è stata molto più breve del record spaziale statunitense di 371 giorni, stabilito dall'astronauta della NASA Frank Rubio a bordo della ISS nel 2023, o del record mondiale detenuto dal cosmonauta russo Valeri Polyakov, che ha trascorso 437 giorni consecutivi a bordo della stazione spaziale Mir.