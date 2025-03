Lanciata la missione SpaceX per recuperare gli astronauti sulla Iss

Dopo più di nove mesi sulla Stazione spaziale internazionale, due astronauti americani, Butch Wilmore e Suni Williams, potrebbero finalmente tornare a casa grazie al lancio della missione di scambio di equipaggio Crew 10, avvenuto venerdì. Il decollo, inizialmente programmato per mercoledì, era stato rinviato per un problema tecnico

Nasa e SpaceX hanno lanciato la missione Crew-10 che permetterà agli astronauti bloccati sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), Butch Wilmore e Suni Williams, di tornare sulla Terra, dopo più di nove mesi trascorsi in orbita. Venerdì, un razzo Falcon 9 dell'azienda Space X è decollato dal Kennedy Space Center, in Florida, con a bordo quattro membri dell'equipaggio e diretto verso la Iss.

Astronauti bloccati sulla Iss da 9 mesi



Il decollo, inizialmente programmato per mercoledì, era stato rinviato all'ultimo momento a causa di un problema tecnico al sistema di supporto a terra. Successivamente è stata effettuata un'ispezione e una "sacca d'aria" che probabilmente causava il problema e che è stata evacuata, come spiegato dalla Nasa. Questa missione, denominata Crew 10, dovrebbe consentire ai due astronauti americani, ex piloti della Marina militare, bloccati sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) dallo scorso giugno, di tornare sulla Terra. Il loro ritorno potrebbe iniziare mercoledì prossimo, pochi giorni dopo l'arrivo del nuovo equipaggio, a bordo di una SpaceX, invece che del Boeing Starliner che li aveva trasportati inizialmente e che aveva subito guasti.

Musk: “Starship partirà per Marte alla fine del prossimo anno”



Intanto, su X Elon Musk ha annunciato che “la Starship partirà alla volta di Marte alla fine del prossimo anno, con a bordo Optimus” il robot sviluppato dalla sua azienda Tesla. “Se gli atterraggi andranno bene, i voli con equipaggio umano potrebbero iniziare già nel 2029, anche se è più probabile che ciò avvenga nel 2031”, ha aggiunto.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24