Scienza, avvistato oggetto "alieno" interstellare: forse una cometa

Il mondo dell'astronomia ha accolto con giubilo la scoperta di un nuovo oggetto intersellare individuato martedì mattina mentre attraversava il nostro sistema solare. Denominato 3I/Atlas, potrebbe essere una cometa o un asteroide, anche se osservazioni successive hanno evidenziato la presenza di una piccolissima coda lunga solo tre secondi d’arco che farebbe propendere per la prima ipotesi. L'oggetto è stato osservato per la prima volta in Cile dal sistema Atlas, ossia il progetto della Nasa che osserva i corpi celesti e ne valuta la pericolosità in vista di un possibile impatto sulla Terra. Le rilevazioni risalgono a martedì 1 luglio ma stasera, 3 luglio, a partire dalle 23:50 si potrà osservare in diretta streaming attraverso il Virtual Telescope Project (Vtp).

Raggiungerà vicinanza massima al Sole il 20 ottobre Secondo la Nasa, la presunta cometa non rappresenta una minaccia per la Terra e rimarrà a una distanza di almeno 1,6 unità astronomiche (circa 150 milioni di miglia o 240 milioni di km). Attualmente si trova a circa 4,5 au (circa 416 milioni di miglia o 670 milioni di km) dal Sole. 3I/ATLAS raggiungerà il suo massimo avvicinamento al Sole intorno al 30 ottobre, a una distanza di 1,4 au (circa 130 milioni di miglia o 210 milioni di km) - appena dentro l'orbita di Marte. Le dimensioni e le proprietà fisiche della cometa interstellare sono oggetto di studio da parte di astronomi di tutto il mondo. L'oggetto interstellare dovrebbe rimanere visibile ai telescopi a terra fino a settembre, dopodiché passerà troppo vicino al Sole per essere osservata. Approfondimento Il ceo di Argotec: "Il futuro è un satellite, e le sue costellazioni"

L'astronomo dilettante Sam Deen aveva individuato l'oggetto nelle foto scattate da Atlas alla fine di giugno