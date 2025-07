Luna piena del Cervo di luglio: come e dove vederla

La Luna Piena del Cervo di luglio sarà visibile in Italia nella notte tra il 10 e l’11 luglio. Il nostro satellite sarà in fase di piena alle 22.37 ora italiana, ma potremo comunque goderci lo spettacolo appena il sole sarà del tutto tramontato, e per il resto della notte. Per osservarla al meglio, si consiglia di trovare un luogo con una buona visuale del cielo, lontano dalle luci artificiali, e di utilizzare un binocolo o un telescopio per una visione più dettagliata. Va ricordato che la Luna apparirà piena non solo la sera del 10, ma anche nelle notti immediatamente precedenti e successive, ovvero il 9 e l’11 luglio. Questo permette di avere più opportunità per godere dello spettacolo, anche in caso di cielo nuvoloso in una delle tre serate.

Perché si chiama Luna del cervo?

La Luna piena di Luglio è stata soprannominata Luna del cervo dai nativi americani che per primi collegarono l’osservazione della Luna piena alla fauna. I nativi americani, infatti, si accorsero che nel mese di Luglio ai cervi spuntavano delle “nuove corna”. Da qui, la decisione di chiamare la Luna piena del mese come “Luna del cervo”.

Miti e leggende

Sin dall’antichità, questa luna è stata oggetto di riti sciamanici. Per i nativi americani indicava il momento migliore dell’anno in cui ascoltare la propria interiorità. E quindi l’attimo giusto per prendere delle decisioni importanti. In questo contesto entravano in azione gli sciamani. Il popolo indù, invece, durante la Luna del cervo ringraziava la natura, per tutte le risorse che aveva offerto alle tribù. La Luna del cervo diventava così simbolo di gratitudine e orgoglio.

La luna fantasma

Per la tradizione cinese, infine, la Luna del cervo è tutt’ora identificata come “luna del fantasma”. Esiste infatti una tradizione piuttosto lugubre. Il popolo cinese narra che in questa notte di Luna piena i defunti ritornano in vita per salutare i propri amati. In tale visione, la Luna piena di Luglio ha il compito di indicare la via ai fantasmi dei defunti, allontanando per sempre gli spiriti maligni.