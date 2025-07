Luna piena del Cervo, lo spettacolo nei cieli di tutto il mondo. FOTO

Nella notte tra il 10 e l'11 luglio c'è stato il primo plenilunio dell’estate astronomica. Il particolare nome che gli viene dato deriva dalla cultura dei nativi americani, che collegarono il fenomeno alla fauna: in questo periodo riscrescono i palchi dei cervi (caduti in inverno). Il satellite terrestre è visibile in tutto il mondo e - a seconda della prospettiva - può avere un colore arancione o rossiccio