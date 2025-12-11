Eclissi solare totale nel 2027: sarà la più lunga fino al 2114

Tra poco meno di due anni, il cielo offrirà un’eclissi totale di Sole tra le più lunghe del secolo, con una durata massima di 6 minuti e 23 secondi visibile in Egitto. L’evento attraverserà Spagna, Nord Africa e Medio Oriente, mentre in Italia sarà osservabile solo parzialmente. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Mancano poco meno di due anni da un evento particolarmente atteso, ovvero quella che gli astronomi definiscono una delle eclissi totali di Sole più interessanti del secolo. Il 2 agosto 2027, infatti, il cielo offrirà uno spettacolo che durerà ben 6 minuti e 23 secondi. Un evento, in sostanza più unico che raro. Basti pensare che per avere una situazione simile bisognerà poi attendere il 2114. L’eclissi sarà visibile in gran parte del bacino del Mediterraneo. In Italia sarà parziale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Eclissi totale di Sole del 2 agosto 2027: perché durerà così a lungo e cosa si vedrà in Italia

La fase di oscurità completa sarà più lunga della media grazie a una combinazione astronomica rara. La Terra si troverà all’afelio, ossia nel punto più distante dal Sole, mentre la Luna sarà al perigeo, il punto più vicino al nostro pianeta. Il satellite apparirà dunque agli occhi terrestri più grande del solito, proprio per la vicinanza alla Terra. La sua ombra percorrerà una traiettoria quasi equatoriale, rallentandosi e prolungando la durata dell’eclissi totale, che solitamente dà spettacolo in cielo per meno di 3 minuti. In definitiva, durante l'evento in programma nel 2027 la Luna coprirà completamente il Sole in una fascia che coprirà il Nordafrica, la Spagna meridionale e la Penisola Araba, dando origine ad un crepuscolo lungo tutto l'orizzonte che renderà tutto buio pur in pieno giorno. Il fenomeno, come detto, si potrà osservare anche dall'Italia, ma solamente come eclissi parziale. Da noi, infatti, il disco lunare non coprirà completamente quello del Sole. Le percentuali di copertura andranno dal 55% nel Triveneto fino al 99,8% – quindi quasi totale – a Lampedusa.

In Egitto il punto di "massima eclissi"

Come riporta Space.com, il punto "massima eclissi" sarà vicino a Luxor, in Egitto. L'ombra della luna, larga 258 chilometri, impiegherà 3 ore e 20 minuti per attraversare il pianeta. Muovendosi sopra l’Oceano Atlantico, attraverserà la Spagna meridionale, il Marocco settentrionale, l'Algeria settentrionale, la Tunisia settentrionale, la Libia nordorientale, l'Egitto centrale, l'estremità nord-orientale del Sudan, l'Arabia Saudita sud-occidentale, lo Yemen e l'estremità nord-orientale della Somalia, arrivando fino a est dell'Arcipelago di Chagos nell'Oceano Indiano.

Dove e quando osservare l’eclissi solare totale del 2027

• Malaga (Spagna): durata 1 minuto e 52 secondi;

• Cadice (Spagna): 2 minuti e 51 secondi di totalità;

• Tarifa (Spagna): 4 minuti e 39 secondi;

• Gibilterra (Penisola Iberica): 4 minuti e 25 secondi;

• Tangeri (Marocco): 4 minuti e 50 secondi;

• Orano (Algeria): 5 minuti e 6 secondi;

• Sfax (Tunisia): 5 minuti e 41 secondi;

• Isole Kerkennah (Tunisia): 5 minuti e 44 secondi;

• Bengasi (Libia): 6 minuti e 7 secondi;

• Oasi di Siwa (Egitto): 5 minuti e 32 secondi;

• Sohag (Egitto): 6 minuti e 22 secondi;

• Luxor (Egitto): 6 minuti e 19 secondi;

• Costa del Mar Rosso (Egitto): 6 minuti e 20 secondi;

• Jeddah (Arabia Saudita): 6 minuti e 2 secondi; massimo alle 13:22 AST, Sole a 77° ovest;

• La Mecca (Arabia Saudita): 5 minuti e 10 secondi;

• Sana’a (Yemen): 2 minuti e 12 secondi.