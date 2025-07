Giornata mondiale UFO, gli avvistamenti più celebri e più recenti

Oggi gli ufologi celebrano l'immortale curiosità per lo spazio e i suoi abitanti, tra presunti contatti e misteriosi avvistamenti, molti dei quali avvenuti anche nel nostro Paese. Gli "oggetti volanti non identificati" da decenni accendono la fantasia degli appassionati che in tutto il mondo scrutano il cielo alla ricerca di segnali di vita extraterrestre

Oggi, 2 luglio, è la Giornata Mondiale degli UFO, una ricorrenza che celebra il mistero degli oggetti volanti non identificati e gli avvistamenti che da sempre incuriosiscono l'umanità. La data è stata scelta per ricordare l'incidente di Roswell del 2 luglio 1947, uno dei casi più famosi e dibattuti di presunto avvistamento di UFO, quando un oggetto non identificato si schiantò nel deserto del New Mexico, dando vita a teorie e speculazioni su un'origine extraterrestre. In questa occasione, la comunità degli ufologi si riunisce per incontri e dibattiti, ma anche per scambiarsi storie di avvistamenti e informazioni riguardo ai presunti contatti con specie aliene.

L'avvistamento a Firenze

Se Roswell e l’Area 51 sono ormai finiti nella leggenda, ci sono tanti altri luoghi in cui si sono verificati avvistamenti inspiegabili. In Italia, c’è un evento storico che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone: il 27 ottobre 1954, durante l’incontro di calcio Fiorentina-Pistoiese, il cielo sopra lo stadio Artemio Franchi di Firenze si popolò improvvisamente di quello che il pubblico definì come un misterioso stormo di velivoli di diversa forma. Nello stesso giorno, in molti videro tali oggetti non identificati anche dal Duomo di Firenze. Per gli esperti, sarebbero stati solamente velivoli appartenenti ad un’operazione militare.