Ufo, le rivelazioni dell'ex funzionario del Pentagono: "Non siamo soli"

Il libro

“L’umanità non è l’unica vita intelligente nell’universo e non è la specie alfa” scrive Elizondo nel libro “Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFO”. L’ex funzionario ha dichiarato che “le navicelle e l'intelligenza non umana che le controlla rappresentano, nella migliore delle ipotesi, un problema di sicurezza nazionale molto serio e, nella peggiore, la possibilità di una minaccia esistenziale per l'umanità”. Elizondo ha anche scritto di aver incontrato personalmente gli UAP, "Unidentified Anomalous Phenomena" ovvero fenomeni aereo non identificati.