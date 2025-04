Un elicottero caduto nel fiume Hudson a New York

Un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York. L'incidente è avvenuto all'altezza della West Side Highway e Spring Street. A bordo una famiglia di turisti spagnoli, secondo fonti dell'Abc la famiglia era composta da cinque persone, due adulti e tre bambini. Le autorità americane hanno aperto un'indagine.

Cosa è successo

Un video di diciannove secondi, ripreso da una persona lungo l'Hudson, sembra documentare il momento in cui l'elicottero è precipitato nel fiume, a New York, come fosse un enorme sasso. La clip, pubblicata su X, è stata girata da un utente chiamato Bruce Wall. In una foto, si vede chiaramente il rotore principale separato dal velivolo che piomba in acqua. "A causa di un incidente in elicottero nel fiume Hudson, nei pressi della West Side Highway e di Spring Street, si prevedono veicoli di emergenza e rallentamenti del traffico nelle aree circostanti", ha scritto il Dipartimento di Polizia di New York in un comunicato. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato di "aver ricevuto la chiamata alle 15:17 (20:17 italiane)" riguardo a un "elicottero in acqua", ma non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni.

I precedenti

Nell'agosto 2009, sempre nell'Hudson cadde un elicottero dopo uno scontro con un aereo da turismo: morirono 5 italiani, due erano adolescenti. Il fiume è un canale di navigazione molto trafficato ed è stato teatro del drammatico incidente del 2009, quando un aereo della US Airways atterrò sano e salvo in acqua con tutte le 155 persone a bordo che si salvarono, soprannominato "Miracolo sull'Hudson".