Scott Adams, creatore di Dilbert: stesso cancro prostata di Biden

Le parole del creatore di “Dilbert”

“Ho deciso che oggi è il giorno in cui coglierò l'occasione, visto che molti di voi sono qui, per fare un mio annuncio”, ha detto Adams durante il suo podcast. "Alcuni di voi lo hanno già intuito, quindi non sarà una sorpresa per tutti. Ma ho lo stesso cancro che ha Joe Biden". Aggiunge il fumettista: "Ma ce l'ho da più tempo di lui. Beh, più a lungo di quanto lui abbia ammesso di averlo", ha commentato Adams. "Quindi la mia aspettativa di vita è forse quest'estate. Mi aspetto di uscire da questo dominio verso la fine dell'estate". Adams ha raccontato ai telespettatori di aver usato per mesi un deambulatore a causa di un tumore vicino alla colonna vertebrale e di avere un dolore quasi costante, descrivendo la condizione come “intollerabile”.