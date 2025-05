Cancro alla prostata, cos'è la malattia diagnosticata a Joe Biden

La malattia, che colpisce la piccola ghiandola prostatica situata sotto la vescica, che ha il compito di produrre una parte del liquido seminale, rappresenta una delle neoplasie più comuni tra gli uomini, soprattutto in età avanzata. Il cancro alla prostata “di solito, cresce lentamente e rimane asintomatico per molti anni”, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Nonostante le forme meno aggressive siano spesso curabili, alcune varianti possono evolvere rapidamente e diffondersi ad altri organi. Come spiega ancora l'Iss, il tumore alla prostata “di solito non provoca disturbi per molti anni, fino a che la prostata non diviene abbastanza voluminosa da esercitare una pressione sull'uretra”.

