Tumore alla prostata, verso raddoppio di casi nel mondo entro il 2040

Si stima che il numero di decessi annuali per questo tipo di cancro in tutto il mondo aumenterà dell'85% nell'arco di 20 anni

Si stima che i casi di tumore alla prostata raddoppieranno da 1,4 milioni all'anno del 2020 a 2,9 milioni all'anno entro il 2040, con i Paesi a basso e medio reddito che registreranno più casi.

Lo studio della Commissione The Lancet



A lanciare l'allarme uno studio della Commissione The Lancet sul tumore alla prostata, che sarà presentato al Congresso dell'Associazione Europea di Urologia. Si prevede che il numero di decessi annuali per cancro alla prostata in tutto il mondo aumenterà dell'85% nell'arco di 20 anni, passando da 375.000 decessi nel 2020 a quasi 700.000 decessi entro il 2040. I numeri reali saranno probabilmente molto più alti di quelli registrati a causa delle mancate diagnosi e opportunità di raccolta dati nei Paesi meno sviluppati. Si prevede che la maggior parte di questi decessi avverrà nei Paesi meno sviluppati, per via dell'aumento del numero di casi e dei tassi di mortalità. I decessi per tumore alla prostata sono diminuiti nella maggior parte dei Paesi ad alto reddito, o HIC, a partire dalla metà degli anni Novanta.

I dati

Il tumore alla prostata è già una delle principali cause di morte e disabilità, rappresentando il 15% di tutti i tumori maschili. È la seconda causa di morte per cancro negli uomini del Regno Unito e la forma più comune di cancro maschile in più della metà dei Paesi del mondo. L'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'aspettativa di vita porteranno a un aumento del numero di uomini anziani nei prossimi anni. Poichè i principali fattori di rischio per il cancro alla prostata, come l'età pari o superiore ai 50 anni e una storia familiare della malattia, sono inevitabili, non sarà possibile prevenire l'imminente aumento dei casi attraverso cambiamenti dello stile di vita o interventi di sanità pubblica.