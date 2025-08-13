Miastenia gravis, cos'è la malattia dell'ex tennista Monica Seles

Monica Seles, ex campionessa di tennis, ha la miastenia gravis. A rendere nota la sua condizione è stata la stessa giocatrice azzurra alla quale, tre anni fa, è stata diagnosticata la malattia autoimmune neuromuscolare. "Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c'era qualcosa che non andava", ha raccontato Seles. La tennista 51enne, vincitrice di nove titoli dello Slam e a lungo n.1 al mondo, si è quindi rivolta a un neurologo: si sentiva molto stanca, aveva notato debolezza a gambe e braccia, "anche solo asciugarmi i capelli è diventato molto difficile", ha spiegato. "Ho dovuto, in termini tennistici, resettare diverse volte. La prima quando sono arrivata negli Stati Uniti: non parlavo la lingua e ho lasciato la mia famiglia. È stato un periodo molto difficile. Poi, ovviamente, diventare una grande giocatrice è anche un reset, perché fama, denaro, attenzione cambiano la vita ed è difficile per una sedicenne affrontare tutto questo. Anche dopo essere stata ferita ho dovuto fare un reset totale. La diagnosi di miastenia gravis è un altro reset, ma come dico sempre ai ragazzi che seguo 'bisogna sempre adattarsi, la palla rimbalza e bisogna adattarsi'. È quello che sto facendo ora".