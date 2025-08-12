Zanzare, come tenerle lontane: tutti i rimedi, anche naturali

Come spiegato dall’esperto, l’aumento delle temperature ha un impatto diretto sulla diffusione, sulla sopravvivenza e sulla pericolosità delle zanzare, in particolare di specie come la zanzara tigre e l’Aedes aegypti. Questi insetti, essendo ectotermi, diventano più attivi con il caldo, vedono accelerati il ciclo vitale e la riproduzione e riescono a generare più generazioni nella stessa stagione. Le specie tropicali si stanno adattando a climi più temperati e colonizzano nuove aree, come dimostra l’Aedes albopictus ormai stabile in Italia, Francia, Germania e in progressiva espansione verso l’Europa centrale