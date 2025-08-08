Diabete di tipo 1, prima prova del trapianto senza immunosoppressori

Una ricerca dell’Università di Uppsala apre la strada a trapianti di isole pancreatiche senza immunosoppressione grazie a cellule modificate geneticamente. Studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ascolta articolo

Una rivoluzione nella lotta al diabete di tipo 1 potrebbe essere alle porte. Per la prima volta, un paziente ha ricevuto un trapianto di isole pancreatiche senza dover assumere farmaci immunosoppressori, grazie all’uso di cellule geneticamente modificate. Lo studio arriva dalla Università di Uppsala, in Svezia, e i suoi risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. Il trapianto di isole pancreatiche – cellule deputate alla produzione di insulina – rappresenta una delle procedure più promettenti per i pazienti che, nonostante la terapia insulinica, non riescono a tenere sotto controllo la glicemia. Tuttavia, finora la necessità di una terapia immunosoppressiva ne ha limitato l’uso, a causa dei potenziali gravi effetti collaterali.

La speranza diventa concreta

Ora però, la speranza è concreta. Le cellule utilizzate sono parte di una terapia sperimentale denominata UP421, ottenute da un donatore e poi modificate con la tecnica di gene editing CRISPR per renderle invisibili al sistema immunitario del paziente. Impiantate nell'avambraccio, sono rimaste vitali per almeno 12 settimane, producendo piccole quantità di insulina.