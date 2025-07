Mattel lancia la Barbie con il diabete di tipo 1, che monitora glicemia e dosi di insulina: la nuova bambola indossa un monitor continuo di glucosio sul braccio e, per mantenerlo al suo posto, un cerotto medico a forma di cuore rosa. La Barbie ha anche un cellulare con l'app apposita per monitorare i suoi livelli di glucosio nel sangue e una pompa per l'insulina che le consente di dosarla automaticamente quando è necessario. La nuova Barbie nasce dalla collaborazione con la no profit Breakthrough T1D ed è, ha detto Mattel, un "importante passo in avanti nel nostro impegno all'inclusività". Questa nuova doll, aggiunta alla linea Fashionistas, consentirà a un maggior numero di bambini e bambine di vedersi riflessi in Barbie incoraggiando un gioco con le bambole che supera l'esperienza strettamente personale vissuta dai piccoli pazienti con diabete di tipo 1 - patologia cronica di origine autoimmune - favorendo un maggiore senso di inclusione ed empatia.

Un passo verso la rappresentazione

"L'introduzione di una Barbie con il diabete di tipo 1 rappresenta un passo importante nel nostro impegno per l'inclusione e la rappresentazione", ha dichiarato Krista Berger, Senior vice president di Barbie e Global Head of Dolls. "Barbie contribuisce a plasmare la percezione che i bambini hanno del mondo e, rappresentando la condizione medica del diabete di tipo 1, facciamo in modo che un maggior numero di bambini possa identificarsi nelle storie che immagina e nelle bambole che ama". Per garantire che il design della bambola rappresenti davvero la comunità diabetica, Barbie ha collaborato con Breakthrough T1D (ex JDRF), l'organizzazione mondiale leader nella ricerca e nella lotta al diabete di tipo 1, che si impegna ad accelerare le scoperte che possono curare, prevenire e trattare il diabete di tipo 1 e le sue complicanze, per cambiare la vita di tanti. Il diabete di tipo 1 è una condizione autoimmune cronica che porta il pancreas a produrre pochissima insulina o a non produrne affatto, con conseguente dipendenza dalla terapia insulinica e rischio di complicazioni a breve e a lungo termine. Barbie ha lavorato a stretto contatto con Breakthrough T1D per riprodurre fedelmente le apparecchiature mediche che i pazienti affetti da questa patologia utilizzano, e per scegliere il look più adatto da far indossare alla bambola.



Cosa indossa

Monitoraggio continuo del glucosio (CGM): La bambola indossa un CGM sul braccio che la aiuta a gestire il suo diabete di tipo 1. I CGM sono piccoli dispositivi indossabili, che vengono utilizzati per il controllo della glicemia e che misurano continuamente i livelli di zucchero nel sangue di una persona. Per tenere il CGM saldo al braccio, la bambola usa un nastro medico a forma di cuore - di colore rosa Barbie - e un telefono in cui si visualizza l'applicazione CGM per monitorare i livelli di zucchero nel sangue durante la giornata.



● Pompa di insulina: Barbie ha un microinfusore di insulina, un piccolo dispositivo medico indossabile che le permette di dosare automaticamente l'insulina secondo le necessità, attaccato alla vita.



● Abito a pois blu: La bambola indossa un elegante top a pois e una gonna abbinata con volant. Sia il colore blu che la stampa a cerchi, sono un richiamo ai simboli globali che rappresentano la consapevolezza del diabete.



● Borsetta: La bambola è dotata di una borsetta blu pastello, perfetta per consentire a Barbie di portare con sé gli oggetti per lei essenziali, come i prodotti per il diabete di tipo 1 o gli snack, quando è in viaggio.





L'esempio di Lila Moss

"Siamo stati entusiasti quando Barbie ci ha contattato per collaborare allo sviluppo della bambola Barbie con diabete di tipo 1", ha dichiarato Aaron J. Kowalski, Ph.D., CEO di Breakthrough T1D. "Io convivo con il diabete di tipo 1 da quando avevo 13 anni e mio fratello da quando ne aveva 3, quindi questa collaborazione ha un valore profondamente personale: significa dare una incredibile visibilità a una patologia che colpisce tante famiglie. È un onore lavorare con un brand che condivide il nostro impegno nel mostrare ai bambini che una vita con il diabete di tipo 1 può essere piena, vivace e stimolante". Per dare ancora più risalto al progetto Barbie ha anche individuato, e omaggiato con bambole one of a kind, due role model globali sostenitrici dei malati di diabete di tipo 1: la modella Lila Moss nel Regno Unito e l'istruttrice di Peloton Robin Arzón negli Stati Uniti. Lila Moss, figlia di Kate, ha affermato: "Sono orgogliosa di usare la mia piattaforma per educare al diabete di tipo 1 dimostrando che essere diversi è bello. Ricevere messaggi da persone che vedono i miei cerotti CMG e si sentono rappresentate significa tanto per me. E da oggi poter vedere delle Barbie con T1D, e riceverne una che mi assomiglia visibilmente, che indossa il suo cerotto CMG è surreale e speciale".