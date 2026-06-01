Melanoma, a 5 anni vivo il 92% trattato con vaccino personalizzato

La sperimentazione è iniziata nel 2021: vivo il 92,2% dei pazienti cui è stato somministrato rispetto al 71,3% del gruppo di controllo. Combinato all'immunoterapia riduce il rischio che il tumore ritorni ed è in grado di abbattere del 59% il rischio di metastasi a distanza e del 49% il rischio di recidiva

Dal congresso mondiale di oncologia in corso a Chicago arriva un'importante conferma sull'efficacia del vaccino a mRna contro il melanoma, la cui sperimentazione è iniziata nel 2021: dopo cinque anni, è vivo il 92,2% dei pazienti cui è stato somministrato rispetto al 71,3% del gruppo di controllo, e combinato all'immunoterapia riduce il rischio che il tumore ritorni ed è in grado di abbattere del 59% il rischio di metastasi a distanza e del 49% il rischio di recidiva. Si tratta di un vaccino totalmente 'personalizzato' e che apre, affermano i ricercatori, nuove strade per la ricerca. I nuovi dati arrivano dallo studio di Fase 2b Keynote-942, che conferma la solidità e la tenuta nel tempo del vaccino personalizzato a mRNA contro il melanoma. I dati sono stati presentati al congresso dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) in corso a Chicago, e pubblicati in contemporanea sul Journal of Clinical Oncology.

Ridotto del 49% il rischio di recidiva o morte

La combinazione del vaccino anti-cancro personalizzato (intismeran) e dell'immunoterapia standard (pembrolizumab) riduce del 49% il rischio di recidiva o morte rispetto alla sola immunoterapia nei pazienti con melanoma ad alto rischio. In Italia, così come in altre parti del mondo, è in corso lo studio di fase 3, avviato per primo all'Istituto Pascale di Napoli da Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus. "I risultati presentati all'Asco confermano che la strada intrapresa con il vaccino a mRNA è quella giusta e che l'efficacia della combinazione con l'immunoterapia si mantiene costante nel tempo", commenta Ascierto. "Ridurre del 49% il rischio di recidiva e del 59% quello di metastasi a distanza a cinque anni apre prospettive cliniche importantissime per il futuro dei pazienti ad alto rischio".