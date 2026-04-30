Il messaggio della Fondazione Melanoma è chiaro: "La prevenzione non passa solo dalle creme, ma da una consapevolezza maggiore di come coprirsi possa essere la prima linea di difesa contro il tumore della pelle più aggressivo" ascolta articolo

La prima linea di difesa contro il melanoma è l'abbigliamento, non solo la crema solare. In vista di maggio, il mese della prevenzione del melanoma, e della Giornata nazionale a essa dedicata il prossimo 2 maggio, la Fondazione Melanoma lancia la nuova campagna di sensibilizzazione "Vestiti di Prevenzione", mirata a scardinare i falsi miti sull'esposizione solare e a promuovere l'abbigliamento come primo, vero dispositivo di protezione individuale. Senza naturalmente dimenticare creme e filtri solari ad alto indice di difesa, che però da soli non bastano come dimostrato da tre studi internazionali pubblicati uno da Cancer Research, il secondo e il terzo sulle riviste Cancer e Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Il melanoma è il tumore cutaneo più aggressivo Il messaggio della Fondazione Melanoma arriva in un momento critico: il melanoma è il tumore cutaneo più aggressivo e, in Italia, i casi sono più che raddoppiati in 20 anni, passando da 6.000 nel 2004 a circa 15.000 l'anno. "Sebbene l'invecchiamento della popolazione giochi un ruolo importante, quasi 9 casi su 10 sono legati all'eccessiva esposizione ai raggi UV", spiega Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus. "Scottarsi anche solo una volta ogni due anni può triplicare il rischio di melanoma" chiarisce l'esperto. Approfondimento Matteo Renzi e il melanoma: “L’ho rimosso in tempo, serve prevenzione”

Esperto: abito scudo contro melanoma I raggi UV possono essere forti a sufficienza per danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche quando il cielo è nuvoloso o il clima è fresco", aggiunge. Non è un caso se il modo in cui scegliamo di vestirci, specialmente durante i mesi più caldi può determinare anche le zone del corpo in cui è più probabile sviluppare un melanoma. "C'è infatti una correlazione diretta tra le abitudini sociali nell'abbigliamento e la localizzazione del cancro della pelle", conferma Ascierto. Approfondimento Tatuaggi e consenso informato: cosa cambia con il Ddl sul melanoma

La diagnosi Una recente analisi della Cancer Research UK, organizzazione benefica britannica dedicata alla ricerca sul cancro, mostra una netta differenza di genere sul rischio melanoma. Negli uomini, due melanomi su cinque (circa il 40%) vengono diagnosticati sul dorso (schiena, petto e addome), mentre nelle donne più di un terzo dei casi (35%) si manifesta sulle gambe. "Queste variazioni riflettono - specifica Ascierto - i diversi comportamenti stagionali: la tendenza maschile a stare a torso nudo all'aperto e quella femminile a indossare gonne e pantaloncini che espongono gli arti inferiori". A rafforzare l'appello della Fondazione Melanoma sono i ricercatori della McGill University, che mettono in guardia contro il pericoloso "paradosso della crema solare", un fenomeno per cui l'uso dei filtri protettivi fornirebbe un falso senso di sicurezza, portando le persone a esporsi al sole in modo più pericoloso. Approfondimento Melanoma e cancro polmone, vaccini a mRna rafforzano immunoterapia

L’uso delle creme solari I ricercatori hanno incrociato i dati di due studi: uno condotto su gruppi di discussione nelle province atlantiche del Canada, pubblicato sulla rivista Cancers e l'altro, pubblicato sulla rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, basato sui dati della Biobank del Regno Unito. In quest'ultimo, è emerso un dato sorprendente: l'uso di creme solari è risultato associato a un rischio più che raddoppiato di sviluppare il cancro della pelle. "Questi risultati suggeriscono un paradosso", commenta Ascierto. "Chi si espone maggiormente al sole tende a usare più crema, ma non in quantità adeguata né adottando altre misure di protezione, esponendosi così a un rischio maggiore. La crema solare - continua - è fondamentale, ma non è una 'licenza di arrostirsi' al sole. La maggior parte delle persone non ne applica una quantità sufficiente o rimane esposta ai raggi UV per ore dopo la prima applicazione. L'abbigliamento, invece, non scade, non si lava via col sudore e offre una protezione fisica costante che la lozione, spesso applicata male o in quantità insufficiente, non può garantire".