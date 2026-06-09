Chi è Valter Longo, biochimico noto per la dieta della longevità

Classe 1967, Longo è nato a Genova ma giovanissimo si è trasferito negli Usa per inseguire il sogno della musica. Una passione poi messa da parte a livello professionale per dare spazio agli studi che lo hanno portato a diventare uno dei più grandi esperti sulla longevità e sulle malattie da invecchiamento. “L’aperitivo porta a consumare grassi e amidi al posto di una cena salutare”, afferma Longo al Corriere. La pizza? “La mangio ma senza formaggio” ascolta articolo

Nutrizione, invecchiamento e diete: Valter Longo è uno dei maggiori esperti di fama internazionale nel campo della longevità. Nato a Genova nel 1967, a soli 16 anni si è trasferito negli Stati Uniti per inseguire la passione della musica. Un sogno accantonato anche se non del tutto: “Prima o poi registrerò le mie canzoni in studio”, ha raccontato il professore in un’intervista al Corriere della Sera. Intanto, però, Longo è diventato professore ordinario di Gerontologia e di Scienze Biologiche nonché direttore dell’Istituto di Longevità presso la School of Gerontology alla University of Southern California di Los Angeles. Nel 2017 dà vita alla Fondazione Valter Longo ETS, un'organizzazione non profit che si pone l’obiettivo di promuovere una vita sana e mirata alla longevità.

Pubblicazioni e riconoscimenti Valter Longo ha pubblicato articoli sulle più importanti riviste scientifiche nonché libri sui temi della longevità, della dieta mediterranea e sulle malattie legate all'invecchiamento. Il professore ha ricevuto vari riconoscimenti nel corso della sua carriera: il Nathan Shock Lecture Award del National Institute on Aging nel 2010, il Vincent Cristofalo Rising Star Award per la Ricerca sull’invecchiamento dall’American Federation for Aging Research nel 2013 e il Glenn Award per la Ricerca sulla Biologia dell’invecchiamento nel 2016. Due anni dopo, il Time ha inserito Valter Longo nell’elenco delle 50 persone più influenti al mondo nel campo della sanità. Nel 2021 La rivista scientifica Science lo ha definito un pioniere nel campo della nutrizione e del cancro.

No all’aperitivo, pizza si “ma senza formaggio” In un’intervista al Corriere della Sera, il professore ha parlato delle abitudini alimentari degli italiani, in particolare dei milanesi, criticando la moda degli aperitivi serali. “Se Milano vuole essere una città sana, vanno cambiate le priorità”, ha detto Longo spiegando che l’happy hour “porta a consumare grassi e amidi al posto di una cena salutare”. Gli italiani hanno anche altre tradizioni: la pizza, che il biochimico mangia “spesso ma senza formaggio”, e i dolci natalizi come il panettone che Longo predilige fatto nei “laboratori artigianali milanesi, vegano e con olio d’oliva extravergine”. In cosa consiste quindi una giornata-tipo del maggiore esperto di dieta della longevità? “Per colazione friselle integrali che arrivano da Altamura, su cui spalmo una crema di mandorle pugliesi e cacao, una mela o del melone, té verde e nero mischiati; pranzo solo nel fine settimana, normalmente verdure e pesce come salmone, orate, spigole, sardine e acciughe; la sera, mi gusto un minestrone enorme con 80 grammi di pasta, 250 di verdure (spinaci, broccoli, carote, ecc.) oltre a 250 grammi di legumi”.

Semaglutide nelle diete Un tema molto discusso nell’ultimo periodo riguarda l’uso di farmaci a base di semaglutide per il dimagrimento. Il più famoso è forse l’Ozempic, un medicinale approvato per il trattamento dei casi di Diabete di tipo 2 che aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue e a favorire una perdita di peso rapida. Per questo motivo viene spesso prescritto ai pazienti obesi che hanno bisogno di un dimagrimento veloce, ma per il professor Longo non deve essere la prima scelta: “Se per due anni un paziente con obesità e diabete ha provato senza risultati a seguire la dieta mediterranea, seguito dal nutrizionista, si può provare il farmaco agonista del recettore del GLP-1. Ma non è detto che abbia senso”, ha spiegato al Corriere. Se però il paziente non è obeso e i chili da perdere sono pochi “usare il semaglutide è un’assurdità”. Approfondimento Ozempic tra assunzioni improprie e rischi di contraffazione: la guida