Ozempic tra assunzioni improprie e rischi di contraffazione: la guida
A Padova una donna di 31 anni è finita in coma dopo essersi iniettata a sua insaputa insulina invece del farmaco contenente semaglutide, indicato per la cura del diabete di tipo 2 e per l'obesità, utilizzato sempre più spesso da migliaia di persone senza patologie per perdere peso. La Professoressa Buzzetti di Sid: "Acquistare farmaci online può costare la vita. Ozempic? Non può essere un'escamotage per chi non vuole fare sforzi per dimagrire"
