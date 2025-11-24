Offerte Black Friday
Salute e Benessere

Ozempic tra assunzioni improprie e rischi di contraffazione: la guida

Giulia Mengolini

©Getty

A Padova una donna di 31 anni è finita in coma dopo essersi iniettata a sua insaputa insulina invece del farmaco contenente semaglutide, indicato per la cura del diabete di tipo 2 e per l'obesità, utilizzato sempre più spesso da migliaia di persone senza patologie per perdere peso. La Professoressa Buzzetti di Sid: "Acquistare farmaci online può costare la vita. Ozempic? Non può essere un'escamotage per chi non vuole fare sforzi per dimagrire"

