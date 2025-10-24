Un vaccino a mRNA "fisso" (Bnt111) per il melanoma avanzato raddoppia il tasso di risposta (18% con cemiplimab, 17% in monoterapia), con remissioni complete e sopravvivenza al 47,8% a 24 mesi. Il vaccino anti-Covid a mRNA, somministrato entro 100 giorni dall’immunoterapia, prolunga la sopravvivenza media da 20,6 a 37,3 mesi in pazienti con tumori al polmone o melanoma ascolta articolo

Due studi aprono nuove speranza nella lotta contro i tumori avanzati. Un vaccino a mRNA "fisso" (Bnt111) per il melanoma, testato su 184 pazienti, ha raddoppiato il tasso di risposta (18% in combinazione con cemiplimab, 17% in monoterapia), con remissioni complete e sopravvivenza a 24 mesi del 47,8%. Parallelamente, uno studio su oltre mille pazienti con tumori al polmone o melanoma metastatico ha dimostrato che il vaccino anti-Covid a mRNA, somministrato entro 100 giorni dall’immunoterapia, prolunga la sopravvivenza media da 20,6 a 37,3 mesi, stimolando una potente risposta immunitaria. Entrambi gli approcci, sicuri e ben tollerati, promettono di rivoluzionare l’oncologia con ulteriori trial in corso.

Melanoma, vaccino a mRna fisso raddoppia speranze nei pazienti più gravi Per la prima volta un vaccino a mRna 'fisso', più semplice ed economico da produrre rispetto ai vaccini personalizzati, si è dimostrato in grado di raddoppiare il tasso di risposta nei pazienti con melanoma avanzato e resistenti a più trattamenti standard, sia in combinazione con l'immunoterapia che da solo. Ad annunciarlo è Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all'università Federico II di Napoli e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli, al congresso annuale dell'European Society For Medical Oncology (Esmo) a Berlino. "Il vaccino fornisce alle cellule dei pazienti una sorta di 'manuale di istruzioni', sotto forma di mRna, per insegnare al sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule cancerose". Lo studio ha coinvolto 184 pazienti con melanoma avanzato non operabile (stadio III o IV), che avevano già subito e fallito le terapie di blocco immunitario come gli anti-PD-(L)1, note per eliminare i 'freni' che impediscono al sistema immunitario di riconoscere e contrastare il cancro. Ascierto ha spiegato che la terapia ha raggiunto "un tasso di risposta obiettivo del 18%, quasi il doppio rispetto al tasso storico del 10% che ci si aspetta in questa popolazione di pazienti, dimostrando l'efficacia statistica del nuovo approccio".