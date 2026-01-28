Consenso informato sui tatuaggi

Un'importante novità è rappresentata dall'articolo 3 del ddl, introdotto dalla commissione Sanità rispetto al testo iniziale, che prevede appunto l'obbligo di consenso informato per i tatuaggi "al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio, di tutelare il professionista tatuatore e di contribuire alla prevenzione del melanoma". I rischi infatti, avvertono i dermatologi, non vanno sottovalutati: i nei, spiegano, non vanno mai tatuati e bisogna mantenersi ad almeno un centimetro di distanza. Solo così è possibile individuare tempestivamente qualsiasi loro mutazione. Il danno maggiore deriva dall'uso dell'inchiostro nero che nasconde completamente i nei, ma anche gli altri colori alterano le eventuali mutazioni e le diagnosi tardive possono essere molto pericolose. Dovrebbero evitare i tatuaggi, ricordano gli esperti, soprattutto coloro che hanno una familiarità con il melanoma o storie di tumori cutanei. I tatuatori dovranno quindi informare i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi. L'informativa è in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. La dichiarazione è conservata dall'esercente, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro della Salute saranno definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione e saranno disposte apposite linee guida. Previste anche campagne di informazione promosse dal ministero della Salute e da quello dell'Istruzione, che potrà incentivare nelle scuole "la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio".