Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Matteo Renzi aveva un melanoma: “L’ho rimosso in tempo, serve prevenzione”

Politica
Instagram @matteorenzi

Il leader di Italia viva ha raccontato la sua esperienza per sollecitare e invitare soprattutto i giovani a fare prevenzione. “Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche”, si legge nel post che accompagna il video

ascolta articolo

“Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche”. Inizia così, con un invito alla prevenzione, il messaggio lanciato sui social da Matteo Renzi che con un video pubblicato il 18 marzo ha raccontato di aver avuto un melanoma. Ora sta bene, afferma il leader di Italia viva, ma proprio perché grazie ai controlli medici il tumore della pelle è stato “preso in tempo”.

Renzi: "Bisogna parlare di più di prevenzione"

“Per una volta una notizia non politica” esordisce Renzi nel video social. Il politico ha raccontato di aver avuto qualche giorno fa un alert durante una visita di controllo da parte di un giovane dottore under 30 su un suo neo: "Aveva ragione - racconta il leader di Iv - era un melanoma: l'ho rimosso immediatamente, io non rischio niente, sono tranquillissimo tutto è stato preso in tempo e stamattina ho fatto anche una bella corsa sotto il sole romano, dunque nessun problema per me". Matteo Renzi ha voluto raccontare questa sua esperienza personale per invitare tutte le persone, specialmente i più giovani, a non sottovalutare l’importanza della prevenzione. “Ragazzi - afferma nel video - controllatevi perché quando hai un tumore alla pelle la differenza fondamentale è il momento nel quale lo becchi" e "il mio è un messaggio dal profondo del cuore: controllatevi, andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate sia tempo perso". E poi conclude con una riflessione che torna ad essere di stampo politico: "Forse anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l'investimento nelle strutture nei nostri medici davvero salva le vite".

Politica: Altre notizie

Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi

Politica

"Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati...

Referendum, chiusura campagna No. Schlein: "Ogni voto fa differenza"

Politica

"Vogliono farci tornare all'Ancien Régime, quando il monarca era sopra le leggi. Questa è una...

Referendum giustizia, l'appello di Meloni per il Sì in un video su X

Politica

"E' importante sapere che non c'è il quorum, il risultato sarà valido qualunque sia l'affluenza....

Referendum Giustizia, +15% per scrutatori, segretari e presidenti

Politica

Il decreto legge 196 del 27 dicembre 2025 stabilisce alcune novità sulla votazione del 22-23...

Crosetto a Sky TG24: "Su Hormuz intervento Onu. Tutti vulnerabili"

Politica

Il ministro della Difesa, intervistato dal direttore Fabio Vitale, spiega che "gli attacchi da...

Politica: I più letti