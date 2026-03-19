“Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche”. Inizia così, con un invito alla prevenzione, il messaggio lanciato sui social da Matteo Renzi che con un video pubblicato il 18 marzo ha raccontato di aver avuto un melanoma. Ora sta bene, afferma il leader di Italia viva, ma proprio perché grazie ai controlli medici il tumore della pelle è stato “preso in tempo”.

Renzi: "Bisogna parlare di più di prevenzione"

“Per una volta una notizia non politica” esordisce Renzi nel video social. Il politico ha raccontato di aver avuto qualche giorno fa un alert durante una visita di controllo da parte di un giovane dottore under 30 su un suo neo: "Aveva ragione - racconta il leader di Iv - era un melanoma: l'ho rimosso immediatamente, io non rischio niente, sono tranquillissimo tutto è stato preso in tempo e stamattina ho fatto anche una bella corsa sotto il sole romano, dunque nessun problema per me". Matteo Renzi ha voluto raccontare questa sua esperienza personale per invitare tutte le persone, specialmente i più giovani, a non sottovalutare l’importanza della prevenzione. “Ragazzi - afferma nel video - controllatevi perché quando hai un tumore alla pelle la differenza fondamentale è il momento nel quale lo becchi" e "il mio è un messaggio dal profondo del cuore: controllatevi, andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate sia tempo perso". E poi conclude con una riflessione che torna ad essere di stampo politico: "Forse anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l'investimento nelle strutture nei nostri medici davvero salva le vite".