Health, trapianti: che cos'è il ricondizionamento degli organi

È una vera rivoluzione silenziosa che sta cambiando il volto della medicina dei trapianti. Non si tratta solo di conservare meglio un organo, ma di mantenerlo vitale fuori dal corpo, osservarne il funzionamento, curarlo e migliorarne le condizioni prima dell’intervento chirurgico. Un passaggio che allarga concretamente le liste di disponibilità e riduce i tempi di attesa. Come ha spiegato nel corso della puntata di Health Massimo Cardillo, Direttore del Centro Regionale Trapianti della Lombardia e Direttore del NITp – North Italian Transplant : “Oggi non ci limitiamo più a valutare un organo solo su parametri statici. Possiamo seguirne il comportamento in tempo reale, verificarne la qualità e prendere decisioni ancora più sicure e trasparenti”.

Il sistema trapianti in Italia

L’Italia è considerata un modello di riferimento a livello internazionale. Un’eccellenza fondata su un sistema altamente organizzato, su criteri rigorosi di sicurezza e su un principio cardine: l’equità nell’accesso alle cure. Il NITp, centrale operativa attiva 24 ore su 24, coordina oltre 130 strutture sanitarie, 43 programmi di trapianto e un’area che comprende cinque Regioni e la Provincia autonoma di Trento. Un lavoro complesso, in cui ogni decisione deve essere rapida e condivisa. “Il tempo nei trapianti è una variabile critica - ha sottolineato Cardillo - ma la velocità non può mai andare a scapito della qualità. L’assegnazione degli organi avviene secondo criteri di sicurezza, trasparenza e appropriatezza clinica. È questo equilibrio che rende il nostro sistema solido e credibile”. Accanto alla tecnologia, restano centrali la donazione e la fiducia dei cittadini. Perché senza il gesto di generosità di chi sceglie di donare, nessuna innovazione sarebbe possibile.

Dal laboratorio alla sala operatoria

Uno dei centri più avanzati d’Europa in questo campo è il Policlinico di Milano. Qui, già nel 2011, è stato effettuato il primo ricondizionamento ex vivo del polmone in Italia attraverso la tecnica EVLP. Un percorso di ricerca e clinica che ha portato a risultati considerati oggi primati internazionali. A guidare questa rivoluzione è Mario Nosotti, Direttore della Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone del Policlinico di Milano e Professore Ordinario all’Università degli Studi di Milano. “Il ricondizionamento ex vivo rappresenta un cambio di paradigma - ha spiegato - ci consente non solo di valutare un polmone che inizialmente non era trapiantabile, ma di migliorarne la funzione, riducendo il rischio per il ricevente”. Nel tempo, il centro milanese è diventato hub regionale per il ricondizionamento dei polmoni, riuscendo a mantenere organi vitali anche per oltre 30 ore fuori dal corpo. Un’estensione del tempo che si traduce in nuove possibilità, anche per pazienti pediatrici e per situazioni cliniche particolarmente complesse. “Ogni organo recuperato è una vita che può ripartire - ha aggiunto Nosotti - e oggi una quota significativa dei trapianti di polmone è resa possibile proprio grazie a queste tecniche”.