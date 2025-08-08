"Antidoto" contro il botulismo: cos’è e come funziona

Introduzione

La morte di una donna di 38 anni a Cagliari per l'intossicazione da botulino e i recenti casi di sospetta intossicazione da tossina botulinica registrati in Calabria e in Sardegna hanno riacceso i riflettori su un aspetto poco noto del sistema sanitario italiano: la gestione e la distribuzione della cura specifica del botulismo, un "antidoto" il cui utilizzo è regolato da protocolli rigorosi. Il siero anti-tossine botuliniche, fondamentale per il trattamento tempestivo, non è disponibile in tutte le strutture ospedaliere, poiché nessuna Regione e nessun ospedale del Paese ha l’autorizzazione a conservarlo in proprie sedi. La sua distribuzione è coordinata a livello nazionale dal Centro Antiveleni di Pavia, unico centro deputato alla gestione del botulismo. La distribuzione avviene tramite una rete d’intervento d’urgenza che coinvolge il ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità e la Farmacia militare. Ecco, nel dettaglio, cos’è l’”antidoto” contro il botulismo e perché la gestione è affidata a Pavia

