Intossicazione botulino, quali sono i sintomi e gli alimenti a rischio

Le tossine botuliniche vengono disattivate dal calore. Per questo è consigliabile ad esempio far bollire le conserve fatte in casa prima di consumarle. È sempre bene controllare lo stato di barattoli e vasetti, anche acquistati: cattivi odori (anche simili al gas) e rigonfiamenti strani potrebbero indicare la presenza delle tossine. L’Iss consiglia, se si vogliono preparare conserve vegetali a casa, di “cuocere le verdure in una soluzione contenente acqua e aceto in uguale percentuale”, oltre a procedere con l’immersione del vasetto in acqua che bolle. Meglio comunque evitare la preparazione domestica di conserve di carne e pesce. Per confetture e marmellate: utilizzare frutta e zucchero in parti uguali. Se si usa meno zucchero, va aggiunto succo di limone per aumentare l’acidità. Le salamoie "dovrebbero essere preparate con 100 grammi di sale ogni litro di acqua"