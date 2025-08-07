Esplora tutte le offerte Sky
Intossicazione da botulino: un morto e 7 ricoverati a Cosenza

Cronaca
©Ansa

L'uomo, ieri, aveva mangiato un panino comprato da un venditore ambulante a Diamante, sul lungomare. Poco dopo aveva avvertito alcuni malesseri ma era ripartito verso Napoli con la famiglia. L'uomo però si è sentito male e si è fermato a Lagonegro (Pz) dove poi è deceduto

ascolta articolo

Una persona di 52 anni è morta a seguito di un malore accusato dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli a Diamante (Cs). La notizia del decesso dell'uomo, Luigi Di Sarno, si è appresa nella giornata di oggi dopo che si era diffusa la notizia di tre persone ricoverate in Terapia intensiva per probabile intossicazione da botulino. L'uomo, ieri, aveva mangiato un panino comprato da un venditore ambulante a Diamante, sul lungomare. Poco dopo aveva avvertito alcuni malesseri ma era ripartito verso Napoli con la famiglia. L'uomo però si è sentito male e si è fermato a Lagonegro (Pz) dove poi è deceduto. Intanto, salgono a sette in totale le persone ricoverate all'ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino. Nella giornata di ieri erano stati ricoverati due 17enni, nella notte una donna di 42 anni e nella giornata di oggi altre 4 persone. Tutte hanno mangiato il panino con i broccoli comprato da un camioncino di street food sul lungomare di Diamante.

Aperta un'inchiesta

Intanto, la Procura di Paola, coordinata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro del mezzo. Nella giornata di domani l'Azienda ospedaliera di Cosenza incontrerà la stampa per fare il punto sulle condizioni dei pazienti ricoverati nell'ospedale Annunziata e per spiegare anche la profilassi applicata in questi casi.

