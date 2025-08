Cosenza, ricoverati dopo aver mangiano panini: gravi due ragazzi

Salute e Benessere

Alcuni microrganismi – il più noto è il Clostridium botulinum – producono tossine che sono in grado di portare a una malattia neuro-paralitica. Il botulismo si manifesta in diverse forme, tra cui quella legata al consumo di alimenti a rischio: conserve e semi-conserve su tutti. Le sostanze pericolose vengono neutralizzate dal calore e si formano solo in assenza di ossigeno