Intossicazione botulino, morta 38enne ricoverata a Cagliari

Intossicazione da botulino a fine luglio, morta una 38enne a Cagliari

Cronaca

La donna era stata tra i primi ad accusare i sintomi dell'intossicazione alimentare dopo aver mangiato della salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato a fine luglio. Nelle ultime ore un'altra vittima e 9 intossicati in provincia di Cosenza

C'è una prima vittima per l'intossicazione da botulino che a fine luglio, a Cagliari, ha colpito otto persone che avevano mangiato della salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato. E' una donna di 38 anni, morta all'ospedale Businco, da dove era stata trasferita dopo il ricovero all'altro ospedale Brotzu. La donna era stata tra i primi ad accusare i sintomi dell'intossicazione alimentare. 

 

Altri casi in Calabria

Solo ieri in provincia di Cosenza altro caso legato all'avvelenamento da botulino, che ha causato la morte di un uomo e il ricovero di altre 9 persone, anche in gravi condizioni. Tutte hanno accusato malori dopo avere mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa a Diamante, acquistato in un truck food. La vittima è un uomo di 52 anni, originario di Napoli.

La situazione degli intossicati a Cagliari

Gli intossicati cosentini, dunque, vanno ad aggiungersi agli 8 registrati alla fine di luglio a Cagliari. Con la donna morta oggi erano ricoverate altre quattro persone nel reparto di Neurologia. Nei giorni scorsi erano stati tutti dimessi, mentre le condizioni della 38enne erano rimaste stazionarie. Ma nelle ultime ore si sarebbero verificate delle complicazioni tanto che la donna è stata trasferita all'ospedale Businco, non distante dal Brotzu, dove il suo cuore ha smesso di battere. Rimangono ancora ricoverate al Policlinico Casula di Monserrato nel reparto di Rianimazione una 14enne e una 62enne: entrambe sono stazionarie. Al Policlinico Gemelli di Roma è invece ricoverato un bambino di 11 anni. Tutti avevano mangiato delle pietanze preparate con il guacamole alla stessa festa. 

L'inchiesta

La Procura di Cagliari, intanto, ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il nome dell'organizzatore della Fiesta Latina che si è tenuta dal 22 al 25 luglio a Monserrato dove si sarebbero verificate le intossicazioni.

Intossicati in Sardegna, sospetto botulino: richiamata polpa avocado

