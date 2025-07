Intossicazione a Cagliari, 4 gravi tra cui un bambino: forse botulino

Bambino trasportato al Gemelli

L'undicenne è quello in peggiori condizioni: dopo un ricovero d'urgenza al Brotzu insieme a un uomo di mezza età, è stato poi trasferito all'ospedale Gemelli di Roma. La ragazzina di 14 anni e una donna di 62 sono, invece, sono ricoverate al Policlinico di Monserrato nel reparto di Rianimazione e tenute sotto osservazione. I carabinieri del Nas indagano su cosa i quattro abbiano mangiato per stabilire l'origine dell'intossicazione. Da quanto si apprende, sotto i riflettori degli specialisti dell'Arma sarebbe finito del cibo etnico e in particolare del condimento proveniente da alcune confezioni per la preparazione di particolari pietanze speziate. Il Comune di Monserrato ha allertato le forze dell'ordine. "Al momento non risultano altri casi e speriamo che le quattro persone intossicate si riprendano al più presto", ha detto all'ANSA il sindaco Tomaso Locci. I carabinieri del Nas sono andati negli ospedali per parlare con gli intossicati e per individuare il posto in cui potrebbero aver mangiato la stessa pietanza.