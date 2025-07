Estate, quali alimenti è meglio non avvolgere nella pellicola?

6/6 ©Getty

CREME, TORE E BISCOTTI Attenzione poi alle creme che contengono uova e latte e che soffrono particolarmente l’umidità data dalla pellicola. Il risultato è una consistenza alterata e una maggiore esposizione al rischio batterico. Meglio mettere panna, torte cremose e mascarpone in porta dolci o in porta torte o anche sotto campane in vetro. Anche per i biscotti, in estate, è sconsigliata la pellicola alimentare, perché in breve tempo questi prodotti possono seccarsi

Cibo e data di scadenza, quando buttarlo via? Le regole contro lo spreco alimentare