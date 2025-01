Spreco alimentare, quando buttare via il cibo "scaduto"?

Introduzione

Si stima che ogni italiano sprechi in media 683,3 grammi di cibo alla settimana, cioè più di 35 chilogrammi all’anno. Per produrre la frutta, la verdura, la carne, il latte e il pane che poi vengono buttati via – secondo i dati diffusi alla fine del 2024 dall’Osservatorio Waste Watcher International – vengono sfruttati e consumati 1,982 milioni di ettari di superficie agricola, una distesa di suolo e terra agricola equivalente all’intera Lituania o alla superficie combinata di Emilia-Romagna e Piemonte.

Quando un alimento acquistato va davvero buttato via? Il deperimento coincide sempre con la data di scadenza riportata in etichetta? Non sempre, come spiega Altroconsumo