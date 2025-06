Bonus mobili ed elettrodomestici 2025, come funziona? La guida

La guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate spiega anche quali sono i tipi di beni che possono essere portati in agevolazione: questa spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica, anche se comprati all’estero. Per esempio possono essere agevolati letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze e anche materassi. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la classe energetica non deve essere inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.