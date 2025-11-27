Offerte Black Friday
Umberto Veronesi, 100 anni dalla nascita: una vita dedicata alla lotta contro il cancro

Nato il 28 novembre 1925, l'oncologo milanese è stato una figura di riferimento per la lotta ai tumori e per la cultura scientifica internazionale. La sua storia, dall'incarico come ministro della Salute alla Fondazione che porta il suo nome

Cento anni fa nasceva Umberto Veronesi: una vita dedicata alla ricerca

Nato il 28 novembre 1925, l'oncologo milanese è stato una figura di riferimento per la lotta...

