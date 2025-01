Tumore prostata, 40mila casi l’anno: gli ospedali che assistono meglio

Introduzione

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 40mila nuovi casi di tumore alla prostata e circa 500mila uomini sono attualmente in trattamento, con numeri che fanno di questa neoplasia la più comune tra gli uomini. Ma come fare per trovare strutture sanitarie di alta qualità che seguano le più recenti linee guida e siano dotate delle migliori tecnologie? Fondazione Onda Ets ha risposto a questa domanda, assegnando il 16 gennaio a Milano il Bollino Azzurro a 156 ospedali distribuiti in tutta Italia. Si tratta di un riconoscimento nazionale, patrocinato dalle principali società scientifiche e associazioni italiane, volto a individuare i centri che risultano virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. Ecco i criteri con cui sono stati selezionati, i consigli degli esperti e le regioni più virtuose.