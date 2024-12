Tumori, in Italia 390mila casi: "La metà guarirà”. Il rapporto Aiom

Nel 2024, in Italia si stimano 390.100 nuove diagnosi di tumore, ma la metà dei pazienti è destinata a guarire grazie ai progressi terapeutici e alla diagnosi precoce. La mortalità tra i 20-49enni è in calo del 21,4% per le donne e del 28% per gli uomini. È la fotografia scattata dal rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024”, che evidenzia l'importanza della prevenzione e degli stili di vita corretti per migliorare questi risultati

Nel 2024, in Italia si stimano 390.100 nuove diagnosi di tumore . Un numero in linea con i dati degli ultimi due anni, ma accompagnato da una prospettiva incoraggiante: la metà dei cittadini che oggi si ammala "è destinata a guarire" perché, in base alle stime di sopravvivenza a lungo termine, avrà la stessa attesa di vita di chi non ha sviluppato il cancro. Una tendenza positiva che si riflette anche nella riduzione della mortalità tra i 20-49enni, scesa tra il 2006 e il 2021 del 21,4% nelle donne e del 28% negli uomini. Una buona notizia, soprattutto considerando le statistiche che evidenziano un aumento delle diagnosi proprio nella fascia d’età sotto i 50 anni. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024”, presentato oggi da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), che offre un quadro approfondito sugli aspetti di diagnosi e terapia delle neoplasie e evidenzia l'importanza della prevenzione e degli stili di vita corretti per consolidare e migliorare questi risultati.

Un impegno congiunto per monitorare i numeri del cancro



Il volume, giunto alla 14esima edizione, è frutto del lavoro dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Airtum (Associazione italiana registri tumori), Fondazione Aiom, Osservatorio nazionale screening (Ons), Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), Passi d'Argento e della Società italiana di anatomia patologica e di citologia diagnostica (Siapec). "Per stimare i numeri del cancro nel 2024 in Italia, sono stati raccolti i dati da 35 Registri Tumori che coprono una popolazione di oltre 44 milioni di persone, cioè l'80% dei cittadini", ha dichiarato Fabrizio Stracci, Presidente Airtum. Ecco nel dettaglio i dati emersi.



Calo della mortalità nella fascia d'età 20-49 anni



Come detto, risultano in calo i decessi per cancro nei giovani adulti 20-49enni. “Nel nostro Paese, dal 2006 al 2021, c'è stato un netto calo generale dei decessi per neoplasia in entrambi i sessi”, ha sottolineato Massimo Di Maio, presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). "In 15 anni 47.447 uomini e 54.832 donne 20-49enni sono morti a causa di un tumore: quello al seno è risultato responsabile del 31% delle morti nel sesso femminile e quello al polmone del 15,7% nel sesso maschile. Nel complesso la mortalità è calata del 21,4% nell’intero periodo per le femmine e del 28% per i maschi, che si traduce rispettivamente in 786 e 939 vite salvate”. Assume particolare rilievo positivo, “in entrambi i sessi, l’importante diminuzione nella mortalità per tumore del polmone, del 46,4% tra le donne e del 35,5% tra gli uomini under 50”, ha aggiunto.



I tumori più frequentemente diagnosticati



Secondo le analisi statistiche dell’Airtum, nel 2024 in Italia si stimano 390.100 nuove diagnosi di tumori maligni (esclusi i tumori della pelle non melanoma), di cui 214.500 tra gli uomini e 175.600 tra le donne. Nello specifico, il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia, nel 2024, è il carcinoma della mammella (53.686 casi), seguito dal colon-retto (48.706), polmone (44.831), prostata (40.192) e vescica (31.016).



Stili di vita scorretti



"Anche se la stima del numero di nuovi casi di cancro è di poco inferiore a quelle del 2022 e del 2023 non si può essere particolarmente ottimisti in un quadro più generale di prevalenza ancora alta di fattori di rischio comportamentali e ambientali che contribuiscono a causare il cancro, sia perché resta molto da fare per migliorare l'adesione agli screening per la diagnosi precoce”, ha spiegato Francesco Perrone, presidente Aiom. “Si tratta di una materia in cui è necessario investire di più e a molteplici livelli, incluse, ad esempio, le riforme che Aiom sta promuovendo per rendere più efficace la lotta al tabagismo".