Liste d'attesa sanità, l’80% degli italiani rinuncia a cure del Ssn

"Di fronte a una Sanità al collasso, la medicina generale resta l'ultimo servizio ancora adeguato a fornire ai cittadini un servizio gratuito e accessibile senza attese per le piccole urgenze ed entro pochi giorni per le visite su appuntamento”, ha commentato la Fimmg. “Le proposte di riforma da parte di alcune Regioni avrebbero lo scopo di trasformare l'efficienza del modello attuale della medicina generale in quello della dirigenza, con la diretta conseguenza di creare le liste di attesa laddove oggi non esistono, come già sta accadendo nei pochi Paesi in cui il medico di famiglia è un dipendente”, ha aggiunto. Quanto ai dati sulla soddisfazione degli italiani sulla prossimità dei medici di famiglia, "anche in questo caso il sondaggio conferma che per i nostri pazienti la prossimità dell'assistenza sanitaria di base è di primaria importanza e che la diffusione capillare dei nostri sessantamila studi medici è garantita su tutto il territorio nazionale", ha concluso la Fimmg, che esorta a "salvaguardare questo modello e rinforzare l'offerta dei servizi vicino alle persone"