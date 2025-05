Parigi, piano contro i mozziconi di sigarette per terra

Multe salate e distribuzione gratuita di posaceneri tascabili per tutti. Il comune della capitale francese sottolinea i danni all’ambiente provocati dai mozziconi le cui sostanze tossiche finiscono nel suolo e nell’acqua

Parigi lancia un piano per sensibilizzare i cittadini a fare più attenzione all'inquinamento dello spazio pubblico. Nella capitale francese vengono raccolti ogni giorno tra i 4 e i 5 milioni di mozziconi di sigarette gettati per strada. Da oggi chi lo fa sarà punito con una multa di 68 euro e non più di 35. Tra le misure annunciate dal comune parigino, gemellato con Roma, anche la distribuzione gratuita di 400.000 posaceneri tascabili.