Taiwan, terremoto di magnitudo 7.0 al largo della costa nord-orientale

Mondo
Il sisma si è verificato alle 23:05 locali (le 16.05 in Italia) ed è stato registrato dall’agenzia meteorologica dell'isola. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan. Al momento non vengono segnalate vittime né danni particolari

ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito nella serata di oggi la costa nord-orientale di Taiwan. Il sisma si è verificato alle 23:05 locali (le 16.05 in Italia) ed è stato registrato dall’agenzia meteorologica dell'isola. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan. Al momento non vengono segnalate vittime né danni particolari. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco di Taiwan, non è stata diramata alcuna allerta tsunami dopo la scossa.

FOTOGALLERY

Terremoto Irpinia
Cronaca

Terremoto Irpinia, nel 1980 la tragedia che causò oltre 2.500 morti

Il 23 novembre 1980, alle ore 19.34, un sisma di magnitudo di 6.9 colpì la Campania, la Basilicata e una limitata area della Puglia, causando danni incalcolabili: furono migliaia le vittime e i feriti, circa 300mila persone rimasero senza un tetto. Un disastro che provocò anche numerose polemiche per la lentezza sia nei soccorsi che nella ricostruzione

