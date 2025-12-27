Taiwan, terremoto di magnitudo 7.0 al largo della costa nord-orientale

Il sisma si è verificato alle 23:05 locali (le 16.05 in Italia) ed è stato registrato dall’agenzia meteorologica dell'isola. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan. Al momento non vengono segnalate vittime né danni particolari

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito nella serata di oggi la costa nord-orientale di Taiwan. Il sisma si è verificato alle 23:05 locali (le 16.05 in Italia) ed è stato registrato dall’agenzia meteorologica dell'isola. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan. Al momento non vengono segnalate vittime né danni particolari. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco di Taiwan, non è stata diramata alcuna allerta tsunami dopo la scossa.