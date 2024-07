Giornata mondiale degli Ufo: tutti gli avvistamenti del 2024

La ricorrenza rappresenta, per la comunità degli ufologi e gli appassionati dei misteri dell'universo, un'occasione per riunirsi e affrontare il tema degli “oggetti volanti non identificati”. La data scelta per questa Giornata risale all'incidente di Roswell, divenuto uno dei più famosi casi di possibile "Ufo crash" della storia. Dalle segnalazioni ad Albenga in Liguria, fino al misterioso oggetto luminoso osservato nel Sud Italia: ecco tutti gli avvistamenti di quest'anno ascolta articolo

Oggi, 2 luglio, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale degli Ufo. La ricorrenza rappresenta, per la comunità degli ufologi e gli appassionati dei misteri dell'universo, un'occasione per riunirsi e affrontare, attraverso incontri e dibattiti, il tema degli “oggetti volanti non identificati”. La data scelta per questa Giornata risale all'incidente di Roswell, divenuto uno dei più famosi casi di possibile "Ufo crash" della storia e uno dei gialli più intriganti per gli ufologi.

Che cosa sono gli Ufo Il termine Ufo (“Unidentified Flying Object") indica un "oggetto volante non identificato". Proprio per l'impossibilità di comprenderne l'origine, il termine, coniato nel 1952 dalla United States Air Force, indica un'anomalia celeste non contemplata tra i fenomeni terreni e naturali. Solo negli Stati Uniti si contano in media 6mila avvistamenti ogni anno. Di queste osservazioni, secondo gli esperti del World Ufo Day, molte restano irrisolte: si parla di una percentuale che oscilla tra il 5% e il 20%. leggi anche Ufo, Nasa: “Non ci sono prove che abbiano origine extraterrestre"

L'origine della Giornata mondiale degli Ufo Era il 2 luglio del 1947, quando a Roswell, in New Mexico, un Ufo (“Unidentified Flying Objects”) precipitò al suolo. L'ipotesi che emerse fin da subito fu quella di uno schianto di uno o più corpi extraterrestri, successivamente recuperati dai militari americani. Secondo alcune inchieste, si trattava di palloni sonda relativi a un programma segreto del governo Usa (il cosiddetto “progetto Mogul”). Secondo altri rapporti, i corpi recuperati non erano alieni ma manichini antropomorfi utilizzati dai soldati. vedi anche Messico, analisi ai raggi X resti "non umani" presentati al congresso

Gli avvistamenti del 2024 Come riferisce l'Associazione Ricerca Italiana Aliena (Aria), guidata dall'ufologo Angelo Maggioni, nei primi mesi del 2024 sono stati segnalati degli avvistamenti di multiple sfere luminose tra Savona e Varazze, una delle quali, muovendosi avanti e indietro, sembrava stesse “perlustrando” l'area, per poi sparire nel nulla. Come specifica Aria, la Liguria sembra essere “un'area particolarmente interessata da questi avvistamenti di sfere luminose, che condividono caratteristiche comuni di forma, colore e intensità luminosa”. All'inizio dell'anno, secondo l'associazione guidata da Maggioni, si è registrato “un aumento significativo degli avvistamenti tra Albenga e Genova, con punti chiave a Colle Melogno, Pian dei Corsi (Finale Ligure), Madonna degli Angeli (Savona) e l'entroterra genovese, in particolare tra Voltri e Sestri Ponente/Pegli”. In particolare, il radioamatore della Protezione civile ha captato “uno strano segnale a Bric Ferrà, in coincidenza con segnalazioni di Ufo a Loano. Questo segnale è stato inviato al Seti americano, noto a livello mondiale per i suoi studi sui possibili segnali extraterrestri, per analisi e chiarimenti", si legge ancora in una nota di Aria. leggi anche Concorso Amazon, un milione di euro a chi filma un Ufo con Ring

Altro avvistamento nel Sud Italia Anche lo scorso 23 giugno è stato avvistato un “oggetto non identificato” nei cieli di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Nel giro di pochi minuti sui social hanno iniziato a circolare numerose immagini e video, che hanno generato numerose ipotesi. Secondo alcuni si sarebbe trattato di una sonda per rilevamenti meteorologici, mentre secondo altri di un “razzo che esce dall'atmosfera terrestre”. Una parte degli utenti ha invece ipotizzato che potesse essere un probabile viaggio dei satelliti della costellazione Starlink di Elon Musk. vedi anche Avvistamento di oggetto non identificato da un drone in Ucraina