Buongiorno e buona Domenica delle Palme, immagini e frasi d'auguri

Il più classico degli auguri contiene immagini di colombe e ramoscelli d’ulivo, per augurare pace e serenità: un ramoscello di pace, per inviare il proprio augurio sincero. L’ulivo infatti è simbolo di pace e viene in genere offerto in chiesa. Ma è possibile inviarlo anche su WhatsApp, per augurare una felice Domenica delle Palme.