Gardaland, 5 novità in occasione del 50° anniversario del parco

In occasione di un traguardo così importante, il grande parco divertimenti di Castelnuovo del Garda presenta cinque grandi novità, tra cui il debutto mondiale di Animal Treasure Island, la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments. Tra le nuove attrazioni, anche Bim Bum Bam Live, Dragon Empire, A.I. The Future is Here, Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti

Gardaland compie 50 anni. In occasione di un traguardo così importante, il grande parco divertimenti di Castelnuovo del Garda presenta cinque grandi novità, tra cui il debutto mondiale di Animal Treasure Island, la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments. Durante i suoi cinquant'anni di vita, il Parco ha accolto circa 100 milioni di visitatori, affermandosi come un punto di riferimento unico per il divertimento e il turismo in Italia e in Europa. “Gardaland è da sempre sinonimo di innovazione e intrattenimento di qualità, e siamo orgogliosi che Merlin Entertainments abbia scelto Gardaland per il debutto mondiale di questa straordinaria attrazione”, afferma Stefano Cigarini, ceo e vice president di Gardaland Resort.

I cinquant'anni di Gardaland

Fondato nel 1975, Gardaland Resort - che comprende il Parco Divertimenti con oltre 40 attrazioni per tutte le età, Gardaland Sea Life Aquarium, Legoland Water Park e tre hotel tematici - celebra il proprio cinquantesimo anniversario con uno sguardo rivolto al futuro: emozioni, divertimento e innovazione si uniscono in esperienze uniche e risultati record. “Con un investimento da 10 milioni di euro, questa esperienza offre ai visitatori un coinvolgimento unico”, ribadisce Cigarini. “Ritengo che Gardaland possa davvero vantare di essere un luogo unico, in cui generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità”, rimarca il ceo.

Le novità del 2025

Tra le novità che arricchiranno il parco di Castelnuovo del Garda spicca, primo fra tutti, Animal Treasure Island: un viaggio affascinante attraverso un’isola misteriosa, dove bene e male si confrontano in una caccia al tesoro ricca di colpi di scena. Con una superficie di 6.000 mq e 20 scene accattivanti, l’attrazione si avvale di tecnologie all’avanguardia per amplificare il coinvolgimento del pubblico. Senza dimenticare il cast di personaggi, da Captain Nine Lives a Bubbles e Dax Danger, fino al temibile rivale Captain Blackbear. “Pur mantenendo le loro caratteristiche di animali, nella storia che sta alla base dell’esperienza”, spiega Luisa Forestali, head of marketing di Gardaland. “I personaggi sono rappresentati con valori e comportamenti che consentono ai visitatori di connettersi facilmente con ciascuno di loro e ritrovarsi nelle loro personalità. L’esperienza, quindi, andrà ben oltre l’attrazione, diventando un mondo narrativo in cui immergersi oltre i confini del Parco”, sottolinea Forestali. Oltre ad Animal Treasure Island, troviamo anche Bim Bum Bam Live, uno spettacolo dedicato all'iconico pupazzo rosa Uan che tornerà a Gardaland per uno show intergenerazionale, e Dragon Empire, un’area interamente ritematizzata dove l’Oriente prende forma tra luci, colori, adrenalina e un coaster rotante che regala emozioni con curve imprevedibili.

Le altre novità di quest'anno

Tra le nuove attrazioni del 2025 troviamo anche A.I. The Future is Here, uno spettacolo innovativo a Gardaland Theatre che fonde tecnologia e creatività per dare vita a un’esperienza unica, tra effetti speciali e performance, stimolando la riflessione sul rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. Infine, l'ultima grande novità dell'anno è Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti: una nuova avventura al Cinema 4D che fonde scienza e magia per raccontare le origini del parco e ritrovare il mitico Prezzemolo in un avventuroso viaggio attraverso mondi lontani.