Montecristo, il classico di Dumas diventa un fumetto

Il creatore della leggendaria saga di Prince of Persia Jordan Mechner e il celebre fumettista italiano Mario Alberti reinventano il romanzo di Dumas in un graphic novel duro e toccante, trasportandolo nella nostra epoca. Montecristo arriva in Italia nella collana Astra di Star Comics

Cosa succederebbe se Alexandre Dumas, pilastro della letteratura francese, vivesse nella nostra epoca? La portata dei suoi romanzi rimarrebbe sicuramente invariata, ma l’ambientazione e i temi verrebbero influenzati dalla realtà contemporanea. E proprio questi sono stati i pensieri di Jordan Mechner, quando ha deciso di realizzare un graphic novel ispirandosi al capolavoro di Dumas. Nasce così Montecristo, rivisitazione di un classico ma ambientato ai giorni nostri e quindi carico dei problemi che ci affliggono in questa modernità. Ai disegni troviamo una superstar del fumetto italiano, Mario Alberti, che mette a disposizione della sceneggiatura di Mechner il suo stile unico. Montecristo approderà in fumetteria e libreria il 13 maggio per Star Comics, nella collana Astra.

Dal Conte di Montecristo a Sam Castillo

La storia de Il Conte di Montecristo la conosciamo tutti: un uomo innocente, tradito dai propri amici, viene ingiustamente imprigionato. In questa premessa si inserisce il racconto pensato da Jordan Mechner, con protagonista Sam Castillo. La vicenda inizia nel 2005, a New York: poco dopo il suo fidanzamento con Abigail, Sam viene accusato di terrorismo e quindi di essere una minaccia alla sicurezza nazionale. Per scontare la sua pena, Castillo viene così mandato in un sinistro penitenziario al largo delle coste Africane. In questo caso, il suo “abate Faria” sarà un altro detenuto che, dopo aver scavato per anni un tunnel, rivela a Sam un passaggio nella roccia e un modo per renderlo un uomo ricco, una volta usciti da quell’incubo. Dopo 15 anni all'inferno, Sam non ha dimenticato nulla, né Abigail né i volti di chi lo ha tradito, dando così il via alla sua vendetta.

La storia di Mechner e i disegni di Alberti

Jordan Mechner non ha bisogno di presentazioni. L’autore statunitense, infatti, ha creato una delle saghe più iconiche e amate dei videogiochi: Prince of Persia. Con Montecristo ha voluto rimettersi in gioco, andando a confrontarsi con un mostro sacro della letteratura e rivisitandolo in chiave moderna. Mechner, infatti, getta il protagonista Sam Castillo nei problemi sistematici che affliggono gli Stati Uniti post 11 settembre, raccontando alcuni degli elementi più oscuri del Paese a stelle e strisce. Ad affiancare Mechner troviamo un disegnatore che non ha bisogno di presentazioni: Mario Alberti. Con il suo stile unico ha non solo interpretato i più importanti personaggi del fumetto italiano, ma è anche apprezzatissimo in Francia. In Montecristo, mette in scena una storia dura, avventurosa e appassionante, curando ogni dettaglio.