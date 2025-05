"Le onde raccontano": arriva il festival letterario per i giovani

Dal 19 al 24 maggio a Molfetta, provincia di Bari, verrà ospitato l’evento “Le onde raccontano”, la prima edizione di un festival letterario interamente dedicato a bambini e ragazzi. L’evento traccerà un percorso che mira a creare una connessione tra narrazione, cultura pop, scienza, teatro di strada, illustrazione, musica, fumetto e social media, con la partecipazione di diversi artisti di fama mondiale. Il festival comprenderà diversi workshop e laboratori che coinvolgeranno attivamente bambini e famiglie, offrendo occasioni di incontro, creatività e scoperta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia e organizzata da Holly Agency in partnership con il Comune di Molfetta, nasce con l’obiettivo di dare valore alla lettura e all’immaginazione delle nuove generazioni e sarà totalmente gratuita. Durante il festival si affronteranno temi fondamentali come l’integrazione, i diritti, la legalità, la sostenibilità ambientale e la creatività, partendo dai libri per raccontare la vita stessa.

Gli ospiti

Il calendario della rassegna sarà arricchito dalla presenza di numerosi ospiti di rilievo, che si alterneranno con contributi originali e variegati. Tra questi, Adrian Fartade: divulgatore scientifico noto per la sua capacità di trasformare la scienza in un racconto affascinante, porterà in scena lo spettacolo Storie dei nostri cieli. La compagnia Bus Theater, invece, con il suo inconfondibile autobus-palcoscenico - che ha attraversato tutta l’Europa - animerà la piazza principale della città con performance itineranti, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. A portare entusiasmo tra i più piccoli sarà Danilo Bertazzi, che presenterà il suo libro d’esordio “Pietro e il mostro delle fiabe perdute”. L’immaginazione prenderà forma attraverso i disegni: le illustratrici Eva Montanari e Alice Barberini, tra le più importanti nel panorama italiano e internazionale dell’editoria per bambini, condurranno due laboratori rivolti alle famiglie, momenti preziosi per entrare in contatto diretto con il mondo del disegno narrativo. Tra i contributi più toccanti, spicca quello di Alidad Shiri, che presenterà “Via dalla pazza guerra”, una testimonianza intensa e contemporanea di un ragazzo in fuga dall’Afghanistan.