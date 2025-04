Al via la Stagione 2025 di Gardaland, nuovi show per i suoi 50 anni

Gardaland Resort inaugura ufficialmente oggi, sabato 5 aprile. la sua 50ª stagione. Un traguardo che celebra la storia del Parco e apre le porte a nuove esperienze pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. A commentare l’inizio della stagione è Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Gardaland Resort: “Gardaland celebra la sua 50ª stagione con un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. Nuove esperienze come A.I. The Future is Here, il nuovo show al Gardaland Theatr dedicato all’intelligenza artificiale, coinvolgeranno il pubblico di oggi, mentre renderemo omaggio alla storia del Parco con appuntamenti speciali come Bim Bum Bam Live”. “Per ringraziare chi, in questi 50 anni, ha contribuito a rendere grande Gardaland – continua ancora Cigarini - abbiamo introdotto iniziative dedicate agli ospiti, come l’ingresso gratuito nel giorno del proprio compleanno”.