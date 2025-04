SITA e Airportr, accordo per innovare servizi consegna bagagli

Si potrà dire addio ai lunghi check-in in aeroporto: l’accordo quinquennale siglato tra SITA e Airportr segna una rivoluzione all’esperienza di viaggiare con i bagagli. Il servizio consentirà ai passeggeri di effettuare la procedura direttamente da casa, dall’hotel o da hub di mobilità, trasportandoli in sicurezza all’aeroporto per inviarli alla destinazione finale. Questa collaborazione garantirà una tracciabilità completa dei bagagli, integrando perfettamente i sistemi di dati di entrambe le società e fornendo una visibilità completa end-to-end sullo stato dei bagagli, aumentando l'efficienza per tutti gli stakeholder in una serie di compagnie aeree. Riducendo la dipendenza dalle infrastrutture aeroportuali tradizionali per l'etichettatura e l'elaborazione dei bagagli, contribuirà anche a ridurre le code e i tempi di attesa ai banchi del check-in in aeroporto, consentendo ai passeggeri di muoversi liberamente senza l'onere di trasportare i bagagli e alleviando le ansie legate alla gestione errata di borse e valigie.