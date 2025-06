San Giovanni, come si prepara l'acqua profumata con erbe e fiori

Vediamo come preparare questa miscela di acqua, erbe e fiori, considerata da molte leggende come fonte di fortuna, amore e prosperità ascolta articolo

La notte di San Giovanni, quella tra il 23 e il 24 giugno, è da molti considerata una notte magica, carica di misteri e leggende, strettamente connessa al solstizio d’estate. Una delle tradizioni più sentite di questa occasione riguarda la preparazione dell'acqua di San Giovanni, una miscela profumata e odorosa che sembra porti amore e fortuna. Secondo le antiche leggende, infatti, durante questa notte gli Dei facevano passare i nuovi nati sotto forma di rugiada. Sembra quindi che in questo giorno dell’anno i fiori sprigionino un'energia particolare e potente. Vediamo allora come si usa e come preparare l'acqua di San Giovanni.

Acqua di San Giovanni, come si usa L'acqua profumata realizzata in occasione della notte di San Giovanni viene usata per lavare viso e mani. Un gesto purificazione, che ricorda il battesimo di San Giovanni Battista. Bagnarsi con la rugiada di questa notte ha un significato di rinascita e rinnovamento e secondo la tradizione porta fortuna, amore e salute. L’acqua di San Giovanni porterebbe anche prosperità grazie alla magia dei fiori e sarebbe in grado di proteggere i raccolti, allontanando le calamità. Visto il periodo di grande siccità che stiamo attraversando, chi ci crede può preparare l'acqua di San Giovanni come buon auspicio per l'arrivo di piogge benefiche per l'acqua e i raccolti. approfondimento Solstizio d'Estate: i riti tradizionali per celebrarlo. FOTO

Acqua di San Giovanni, come si prepara Preparare l'acqua di San Giovanni è davvero molto semplice. Solitamente si raccolgono le erbe e i fiori edibili che si trovano intorno a noi. Vanno bene, ad esempio, l'iperico, detto proprio Erba di San Giovanni perché fiorisce in questo periodo e si crede possa scacciare gli spiriti malvagi. Si possono scegliere anche lavanda, finocchio selvatico, malva, assenzio, verbena, rosmarino, papavero, rosa, menta, camomilla, passiflora, sambuco e salvia. Bisogna raccogliere erbe e fiori spontanei la sera del 23 giugno, dopo il tramonto. Il bottino raccolto va messo in una bacinella piena d’acqua, da lasciare poi all'aperto per tutta la notte, in modo che erbe e fiori assorbano la rugiada del mattino. La mattina del 24 giugno, si otterrà così l’acqua profumata di San Giovanni, da utilizzare per lavarsi mani e viso come rituale purificatorio per chiamare a sé fortuna, amore e salute.

Chi era San Giovanni Battista San Giovanni Battista è uno dei Santi più noti e venerati al mondo e viene celebrato nel giorno della sua nascita (24 giugno) oltre a quello del martirio (29 agosto). La data più importante per questo santo è però quella di giugno. San Giovanni Battista è considerato il patrono dei monaci ed è l'ultimo profeta dell'Antico testamento oltre che il primo apostolo di Gesù. San Giovanni Battista viene chiamato il precursore perché con la sua attività profetica ha annunciato la venuta di Gesù, esortando alla conversione e predicando la penitenza. In molti arrivarono nella regione attorno al Giordano per ascoltarlo e come rito purificatore Giovanni immergeva i proseliti nelle acque del fiume. approfondimento Solstizio d'estate 2023, quando è il giorno più lungo dell'anno

Le origini pagane della festa La festa della notte di San Giovanni, legata al solstizio d'estate, ha probabilmente origini pagane e omaggiava la natura con riti propiziatori di fortuna e prosperità. In origine era conosciuta come Lithia o Litha e veniva celebrata tra il 21 e il 24 giugno, periodo in cui il sole raggiunge il suo apice, dando vita al giorno più lungo dell'anno. Prima dell'avvento del Cristianesimo questa festività era associata ad un evento astronomico carico di energia, portatore di una trasformazione da onorare con riti propiziatori, danze, canti e soprattutto con l’accensione di grandi falò, simboli del sole e della purificazione. Nel passagio dalla religione pagana a quella cristiana, la maggior parte di questi simboli fu inglobata e reinterpretata. La Chiesa cattolica, infatti, fissò la data di nascita di San Giovanni Battista al 24 giugno facendola coincidere con il solstizio e con la festività pagana. approfondimento Solstizio d'inverno: quest'anno è il 21 dicembre. Le cose da sapere