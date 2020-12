Solstizio d'inverno: quest'anno è il 21 dicembre

Pochi giorni prima di Natale cade una data legata ad antiche celebrazioni: è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Questo momento, con il numero di ore di luce più limitato dei 12 mesi, segna anche il passaggio dall'autunno all'inverno: nel 2020 si verificherà il 21 dicembre.

Cos'è il solstizio d'inverno

Il solstizio d'inverno è il giorno in cui comincia, dal punto di vista astronomico, la stagione invernale. L'inclinazione dell'asse della Terra rispetto al piano dell'eclittica (il cammino apparente tracciato dal Sole nel cielo durante l'anno) è al suo massimo possibile. L'asse è una linea immaginaria che collega il Polo Nord al Polo Sud, la Terra ruota su stessa e l'asse può essere più o meno inclinato. L'inclinazione dell'asse durante il solstizio di inverno è di 23,5 gradi. I momenti di massima inclinazione sono due, il solstizio di inverno e quello d'estate. Il solstizio d'inverno – per chi vive nell'emisfero nord del pianeta – è il momento in cui il Polo Nord è il più distante possibile dal Sole (in relazione al suo asse, non in assoluto); il solstizio d'estate, al contrario, è quello in cui è più vicino. Per chi si trova nell'emisfero Sud, il fenomeno è identico ma a giorni invertiti.



Quando cade il solstizio d'inverno



Il solstizio d'inverno non capita ogni anno nello stesso giorno, ma in una finestra che va dal 20 al 23 dicembre, a causa della non perfetta corrispondenza tra il calendario moderno e l'anno solare, che dura 365,2422 giorni. Nel 2020 il giorno del solstizio sarà lunedì 21 dicembre. Il momento preciso in cui l'emisfero boreale sarà più distante dal sole (che è lo stesso in tutto il mondo) cadrà alle 11.02, ora italiana. Il solstizio di quest'anno regalerà anche una congiuzione suggestiva: le orbite di Giove, Saturno e della Terra saranno allineate e i due pianeti appariranno vicinissimi, quasi sovrapposti nel cielo. Il fenomeno, visibile per poco più di un'ora dopo il tramonto, guardando verso Ovest, si ripeterà in modo simile soltanto nel 2080, sottolinea la Nasa.